Yüksekova'da yağışta evi yıkılan aileye destek
Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şiddetli yağış sonucu kerpiç evleri yıkılan Bayram ailesi, 'Dünyada Son Umut Derneği' tarafından yeni bir evle buluşturuldu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle kerpiç evleri çöken Bayram ailesi, bir derneğin desteği ile yeni bir eve yerleştirildi.

İlçede önceki gece etkili olan sağanak, Eski Kışla MahallesiWnde yaşayan Abdurrahman Bayram'a (72) ait 2 katlı kerpiç evde hasara yol açtı. Yağış nedeniyle evin yatak odasının tavanı ve duvarlarında hasar oluşurken, odaların bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Yağış sırasında eşini tedavi için Van'a götürdüğünü belirten Bayram, dönüşte evinin büyük bölümünün yıkıldığını gördüğünü söyledi. Eşyalarını güçlükle kurtardığını ifade eden Abdurrahman Bayram, "Eşimi tedavi için Van'a götürmüştüm. İki gün sonra döndüğümde evimin büyük kısmının yıkıldığını gördüm. Hayırsever bir dernek, 1 yıllık ev kiralayıp, beyaz eşyalarını temin etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

'BİRÇOK AİLEYE ULAŞTIK'

Van'da faaliyet gösteren 'Dünyada Son Umut Derneği'nin desteği ile aile, ilçede kiralanan güvenli bir eve taşınırken, Dernek Başkanı Onur Akman, özellikle doğu illerinde ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını belirtti. Akman, "Hakkari ve ilçelerinde bugüne kadar birçok aileye ulaştık. Yüksekova'da yaklaşık 12 aileye, 1 yıllık kira ve beyaz eşya desteğinde bulunduk. Görünen kısmın arkasında bağışları ile destek olan çok sayıda hayırsever var. Bu ailemizin evi, yağış nedeniyle yıkılmıştı. Ziyaret ederek yeni bir eve yerleştirdik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
