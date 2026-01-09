Üst geçitte biriken kar kütlesi, aracın üzerine düştü: 1 yaralı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde üst geçitte biriken kar kütlesi, seyir halindeki aracın üzerine düştü; 1 kişi yaralandı.

Olay, İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki üst geçitte biriken kar kütlesi, seyir halinde olan bir aracın üzerine düştü. Kar kütlesinin düşmesi sonucu araçtaki Selami Demir, yaralandı. Yaralı Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta da hasar oluştu.