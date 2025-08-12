Yüksekova'da Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Irak'tan gelen yoğun toz bulutu, hava kalitesini düşürüp görüş mesafesini azalttı. Cilo Dağları, toz nedeniyle tamamen görünmez hale geldi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde toz taşınımı etkili oldu. Irak üzerinden gelen yoğun toz bulutu, hem hava kalitesini düşürdü hem de görüş mesafesini ciddi şekilde azalttı. Toz taşınımı nedeniyle ilçe merkezinden görünen Cilo Dağları'da tamamen görünmez oldu.

HABER: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

