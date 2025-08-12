Yüksekova'da Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiledi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde toz taşınımı etkili oldu. Irak üzerinden gelen yoğun toz bulutu, hem hava kalitesini düşürdü hem de görüş mesafesini ciddi şekilde azalttı. Toz taşınımı nedeniyle ilçe merkezinden görünen Cilo Dağları'da tamamen görünmez oldu.

HABER: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),