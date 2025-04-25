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Yüksekova'da Toz Taşınımı Araçları Çamura Buladı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Irak ve Suriye kaynaklı toz taşınımı sonucunda araçlar çamura bulandı. Yerel halk, olumsuz hava koşullarının etkisiyle sıkıntı yaşıyor.

Yüksekova'da toz taşınımı araçları çamura buladı

HAKKARİ - Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı sonucu Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki araçlar çamura bulandı.

Irak ve Suriye kaynaklı toz taşınımı sonucu Yüksekova ilçe merkezi ve köylerde çıkan rüzgarın etkisiyle ortalık bir anda toz bulutuyla kaplandı. Hayatı olumsuz etkileyen toz bulutu, yağmurla birlikte çamur olarak yağdı. Yağan çamurdan dolayı araçlarını 2 kez yıkadığını belirten Gürkan Çakto, "İlçede kaç aydır hava durumundaki değişikler nedeniyle bölge insanı olumsuz etkileniyor. Sanırım bu çamur Irak ve Suriye tarafından geldi. Şu an tüm araçlarımız çamur içindedir. Bugün 2 defa yıkamama rağmen gene çamur altında kaldı. Bir türlü hava düzelmedi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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