Hakkari'de soğuk hava ve sis etkili oldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Yoğun sis ve soğuk hava nedeniyle görüş mesafesi azaldı, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu.
Gece etkisini artıran soğuk hava nedeniyle ilçede hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.
Bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken araçların camları buz tuttu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin iyice düştüğü ilçede sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
Polis ve jandarma ekipleri, bazı kavşaklarda önlem aldı.
Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel