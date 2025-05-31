Yüksekova'da Şap Hastalığına Karşı Denetimler Sürüyor

Yüksekova'da Şap Hastalığına Karşı Denetimler Sürüyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şap hastalığı ile mücadele kapsamında denetimler ve aşılamalar devam ediyor. Hayvan taşıyan araçlar dezenfekte edilirken, hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şap hastalığına karşı denetimler sürüyor.

Derecik ilçesinde şap hastalığının tespit edilmesinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce il genelinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesinde küçük ve büyükbaş hayvanlara aşı yapıldı, hayvan sahipleri bilgilendirildi.

Polis ve jandarma uygulama noktalarında görevlendirilen veterinerler, hayvan taşımacılığı yapan araçları dezenfekte etti.

Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner Abdullah Konukçu, Derecik ilçesinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle bölgedeki tüm hayvan hareketlerinin geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Yol kontrol noktalarında dezenfekte çalışması yürüttüklerini belirten Konukçu, "Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliği kesinlikle olmayacak. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyor ve bilgilendiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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