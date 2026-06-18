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Minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile yük kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile yük kamyonunun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Yüksekova ilçesi Çevre Yolu'ndaki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre; Dilekli Mahallesi'nden aldığı yolcuları ilçe merkezine götüren Şabaz Bor yönetimindeki 27 ACD 802 plakalı yolcu minibüsü, kavşakta karşı yönden gelen Nazmi Bala yönetimindeki 06 ST 6436 plakalı yük kamyonuyla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde minibüsteki 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazada ölen 2 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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