Yüksekova'da kaybolan çobanın ölümüyle ilgili davada yeniden yargılama başladı

Yüksekova ilçesinde 1995'te kaybolan çoban Nezir Tekçi'nin ölümüyle ilgili davada, tutuksuz sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı. Emekli Albay Ali Osman Akın ve Yarbay Kemal Alkan, suçlamaları reddetti.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 1995'te gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alınmayan çoban Nezir Tekçi'nin (25) öldürüldüğü iddiasına ilişkin davada, tutuksuz sanıklar Eskişehir'de yeniden yargılanmaya başlandı. Daha önce beraat edip ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası mahkemeye çıkan emekli Albay Ali Osman Akın ile Yarbay Kemal Alkan, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Yüksekova ilçesine bağlı Köycük köyünde oturan çoban Nezir Tekçi, 28 Nisan 1995'te Yukarı Ölçek mezrasında askerler tarafından gözaltına alındı; bir daha da kendisine ulaşılamadı. Babası Halit Tekçi'nin başvurusu sonrası 1997'de askeri savcılıkça başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. 1995'te Yüksekova'da zorunlu askerlik yaptığı dönemde, Nezir Tekçi'nin kurşunlandıktan sonra mayınla patlatılarak öldürüldüğünü gördüğünü söyleyen Yunus Şahin'in beyanı sonrası 2010'da tekrar soruşturma başlatıldı.

Kemal Alkan ise hakkındaki suçlamayı reddedip, yeniden beraatini talep etti. İfadelerin ardından mahkeme heyeti, sanıklar hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' konularak adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Duruşma, 9 Ekim'e ertelendi.