Hakkari'de Kar Yağışı Nedeniyle Ev Çöktü

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kerpiç bir evin çatısı çöktü. Olay sırasında evde kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kerpiç bir evin çatısı çöktü. O sırada evde kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi.

Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde öğle saatlerinde Necmettin Barçın'a ait kerpiç evin üzerinde biriken kar kütlesi, çatının çökmesine neden oldu. Evde hasar meydana geldi. Komşuların haber vermesiyle Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, adrese sevk edildi. Ekipler, evin çevresinde inceleme yaptı.

Barçın'ın oturduğu eve bitişik olan evde yaşayan İsa Alkan, büyük gürültü duyduklarını söyleyerek, "Dışarı çıktık ve baktık ki evin çatısı çökmüş, duvarlar çatlamış. Ben ve kuzenim evin yan tarafındaydık. Ev sahibi burada değildi. Allah'tan kimsenin başına bir şey gelmedi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
