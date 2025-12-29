Haberler

Yüksekova'da çocukların kar keyfi; tepsilerle kayak yaptılar

Yüksekova'da çocukların kar keyfi; tepsilerle kayak yaptılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan 30'a yakın aracın sürücüleri, Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, yol çalışmalarına devam ederken sürücüleri zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

KARDA MAHSUR KALAN ARAÇLARIN SÜRÜCÜLERİNE EKİPLER YARDIM ETTİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan 30'a yakın araçların sürücüleri, Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kurtarıldı. Yüksekova'ya 14 kilometre uzaklıktaki Kadıköy köyünün Kalemli mezrasında taziyeye giden 30'a yakın araçlık konvoy da dönüş sırasında tipiye yakalandı. Sürücülerin haber vermesi üzerine İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolda ilerleyemeyen araçları çekti. Ekipler, bölgedeki yol çalışmalarını sürdürürken, sürücüleri de zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Yüksekova-Şemdinli kara yolu, yoğun kar nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Mourinho Portekiz'i yine karıştırdı! 2-2'lik maçtan sonra söyledikleri çok ilginç

Önceki yaptıklarını unutun! Söyledikleriyle ülkeyi yine karıştırdı
Aleksandar Stanojevic Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'e geri döndü! İşte Karagümrük'ün yeni hocası
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap