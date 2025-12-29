Haberler

Yüksekova'da köyde hastalanan çocuk, paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı köyünde karın ağrısı ve yüksek ateş rahatsızlığı olan 8 yaşındaki bir erkek çocuğa paletli kar ambulansıyla ulaşarak hastaneye kaldırıldı.

HAKKARİ'de yolu kardan kapanan Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı köyünde karın ağrısı ve yüksek ateş rahatsızlığı olan 8 yaşındaki erkek çocuk, paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine yolu kardan kapalı olan İnanlı köyüne paletli kar ambulansıyla yola çıkan sağlık ve UMKE ekipleri, bir saat süren zorlu yolculuğun ardından hasta çocuğa ulaştı. Karın ağrısı ve yüksek ateşi olan çocuk, köydeki evinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. İsmi öğrenilmeyen erkek çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Erden Timur için karar çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız