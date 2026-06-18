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Hakkari'de kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çevre yolundaki kavşakta Ş.B. idaresindeki 27 ACR 802 plakalı yolcu minibüsü ile N.B. yönetimindeki 06 FT 6436 plakalı kamyon çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Orhan Onğan ve İlyas Çavunt olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan biri ağır 3 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Sabri Ova, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı 2 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Kaynak: AA / Ulaş Güven
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