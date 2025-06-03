Yüksekova'da Jandarma Trafik Kontrolü: 189 Araç Denetlendi

Yüksekova'da Jandarma Trafik Kontrolü: 189 Araç Denetlendi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri, 189 aracı denetleyerek 41 bin 505 lira ceza uyguladı. 256 kişinin sorgulaması yapıldı ve bir araç trafikten men edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 189 araç denetlendi, 256 kişinin sorgusu yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri, Yüksekova-Esendere kara yolunda dedektör köpeklerle yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Uygulamada 189 aracı denetleyen ve 256 kişinin sorgulamasını yapan ekipler, kurallara uymadığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne 41 bin 505 lira idari ceza uyguladı, 1 aracı trafikten men etti.

Ekipler, ayrıca sürücülere trafik işaretlerine ve kurallarına uyması, yolculara da emniyet kemeri takmaları konularında bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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