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Yüksekova'da hayatını kaybeden fizik öğretmeni görev yaptığı okulda anıldı

Yüksekova'da hayatını kaybeden fizik öğretmeni görev yaptığı okulda anıldı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle geçen ay hayatını kaybeden fizik öğretmeni İkram Anuk, görev yaptığı okulda anıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle geçen ay hayatını kaybeden fizik öğretmeni İkram Anuk, görev yaptığı okulda anıldı.

İsmet Alkan Anadolu Lisesinde görev yapan Anuk için okulun idaresi tarafından anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in okunması ve duanın ardından Anuk'un sınıfındaki masaya fotoğrafı ve karanfiller bırakıldı.

Kaymakam Volkan Hülür ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, sınıfı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Hülür, Anuk'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek öğretmenin öğrencileri ve eğitim camiası için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Öğretmenleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren öğrenciler ise duygusal anlar yaşadı.

Öğrencilerden Ebrar Öztürk, Anuk'un kendileri için çok değerli bir öğretmen olduğunu belirterek, "Öğretmenimiz çok bilgili bir insandı. Bizlere çok şey kattı. Mekanı cennet olsun inşallah." dedi.

Melike Akgül de "Sınıf öğretmenimdi. Hayatını kaybettiğini öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Her koşulda yanımda durdu. Hakkını asla ödeyemem. Yokluğu bizim için büyük bir eksiklik. Mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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