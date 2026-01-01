Yüksekova'da araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu kapalı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan bir halı sahanın çatısı, aşırı kar yükü nedeniyle çöktü. Olayda ölü veya yaralı bulunmazken, maddi hasar meydana geldi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde bulunan halı sahanın çatısı, üzerinde biriken kar kütlesini taşıyamayınca çöktü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, halı sahada maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel