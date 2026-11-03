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Yüksekova'da gümrük ekipleri valizde 4 kilo 950 gram uyuşturucu yakaladı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda İran uyruklu şüphelinin valizinde 4 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Valiliğe göre, İran'dan yaya giriş yapmak isteyen şüpheli hakkında Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda İran uyruklu şüphelinin valizinde 4 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Esendere Gümrük Müdürlüğü personelince çalışma yürütüldü.

Çalışmada, İran'dan ülkeye yaya olarak giriş yapmak isteyen İran uyruklu O.G'nin valizinde yapılan aramada 4 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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