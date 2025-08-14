Yüksekova'da Girişimcilik Rüzgarı: Yusuf Yılmaz Kendi Arazi Araçını Yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil lastiği tamircisi Yusuf Yılmaz, topladığı hurda parçalarla kendi arazi aracını yaptı.

İnanlı Mahallesi'nde oto lastik tamirhanesi işleten 22 yaşındaki Yılmaz, evinde ve çevresinde kullanılmayan metalleri toplayarak araç yapmaya karar verdi.

Hurdaya çıkmış araç parçaları ve kullanılmayan demirleri toplayan Yılmaz, 7 ayda elektrikli aracı tasarladı.

Boya işlemlerini tamamladığı arazi aracıyla test sürüşlerine çıkan Yılmaz, aracını geliştirmeyi planlıyor.

Yılmaz, AA muhabirine, tasarladığı aracının 45 kilometre menzile sahip olduğunu söyledi.

Hayalindeki aracı tasarladığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çocukken hep kendi aracımı üretmeyi isterdim. Bu hayalimi sonunda gerçekleştirdim. Aracımı demir profillerden, sac malzemeden ve elektrikli dinamodan yaptım. İlk olarak alt tabakasını hazırlayıp çalışıp çalışmayacağını test ettim. Ardından kaportasını yaptım, camlarını taktım. İki kişinin binebileceği şekilde tasarladım. Aracım 7 saatte şarj oluyor, 7 bataryası var. Bu araçla köyüme gidip geliyorum. Vatandaşlar gördüklerinde ilgi gösteriyor, aracın yanında fotoğraf çektiriyorlar."