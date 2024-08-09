Yüksekova'da dereye düşen kişi kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dereye düşerek yaralanan kişi, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yeşildere Mahallesi'nde bir kişinin bisikletle dereye düşerek yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabası sonucu düştüğü yerden çıkarılan Yunus Taş, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.