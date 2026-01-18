Haberler

Yüksekova'da çığ düşen köy yolu ulaşıma açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde 2 gün önce meydana gelen çığın ardından karla mücadele ekipleri temizlik çalışması yaparak yolu yeniden ulaşıma açtı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünün yolu, 2 gün önce düşen çığın ardından karla mücadele ekiplerinin temizlik çalışması sonrası ulaşıma açıldı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyü yoluna 2 gün önce çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yüksekliği yer yer 7 metreyi bulan çığ kütleleri iş makinesinin boyunu aşarken, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
