Haberler

Köyde asırlık bayram geleneği yaşatılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy'de yaklaşık bir asırdır sürdürülen toplu bayramlaşma geleneği, bayram namazı sonrası köylülerin bir araya gelmesiyle devam etti. Köylüler toplu kahvaltı yapıp ev ev dolaşarak bayramlaştı, küskünleri barıştırdı.

Köyde asırlık bayram geleneği yaşatılıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy'de yaklaşık bir asırdır sürdürülen toplu bayramlaşma geleneği, bu bayramda da devam etti. Bayram namazının ardından bir araya gelen köylüler, toplu kahvaltı yaptıktan sonra ev ev dolaşarak bayramlaştı.

Yüksekova'ya 14 kilometre uzaklıktaki 150 haneli Kadıköy'de yaşayanlar, geçmişten günümüze taşınan bayram geleneğini bu yıl da sürdürdü. Sabah erken saatlerde camide bayram namazını kılan köylüler, namaz sonrası bayramlaşıp yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Köyde belirlenen evlerde topluca kahvaltı yapan köylüler, daha sonra hep birlikte ev ev dolaşıp bayram ziyaretlerinde bulundu. Öğle ve akşam saatlerinde de yine belirlenen evlerde verilen yemeklerde bir araya gelen köylüler, eski bayramları yad ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

'KÜSKÜNLERİ BARIŞTIRIYORUZ'

Köylülerden Firuz Açıkel (45), geleneklerini bir asırdır yaşattıklarını belirterek, "Her bayram köyümüzdeki bütün fertler camide bayram namazı kılıp bayramlaşıyoruz. Geçmişten bu yana gelen bayram geleneğimizi hiç ara vermeden bugünlere kadar sürdürüyoruz. Birbirleriyle küs olan kişileri, camide herkesin huzurunda barıştırıyoruz. Sabah camide namaz kıldıktan sonra toplu bir şekilde mezarlığı ziyaret ediyoruz. Daha sonra da belirlenen evlerde kahvaltı yapıp, köydeki evleri tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutluyoruz. Öğle ve akşam da aynı şekilde belirlenen evlerde toplu yemeğe katılıyoruz" dedi.

'BU GELENEĞİ BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE AKTARMAK İSTİYORUZ'

Köy sakinlerinden Hüsnü Onat (57) ise "Köyümüzde yıllardır bu gelenek devam ediyor. Bayram için köye gelen yaklaşık 2 bin kişi toplu halde ev ev dolaşıp bayramlaşıp şeker topluyoruz. Dedelerimizden ve babalarımızdan gelen bu geleneği bizden sonraki nesillere de aktarmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı

Acının gölgesinde bayram namazı
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Özel'in 'Genel başkanı üyeler seçsin' teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Özgür Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira