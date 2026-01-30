Haberler

Hakkari'de 60 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda 48 kilo 800 gram skunk ve 11 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bulundu. İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce ilçenin Akpınar köyü Duranlar mezrası kırsalında yapılan aramada, 2 çuvalda 48 kilo 800 gram skunk ve 11 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
