Hakkari'de 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 30 kilogram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hafif ticari araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde buldu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 kilogram skunk ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda dün ilçede hafif ticari araçta arama yapan ekipler, arka koltuk ve bagajda bulunan iki çuvalın içinde 48 parça halinde 30 kilogram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

