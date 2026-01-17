Hakkari'de 28 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 28 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini" önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda dün ilçede bir hafif ticari araçta arama yapan ekipler, bagaj kısmına gizlenmiş 56 parça halinde 28 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel