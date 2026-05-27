Haberler

Bir asırdır devam eden dayanışma geleneğiyle kurban etleri eşit dağıtılıyor

Bir asırdır devam eden dayanışma geleneğiyle kurban etleri eşit dağıtılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyünde, yaklaşık bir asırdır sürdürülen toplu kurban kesim geleneği bu Kurban Bayramı’nda da devam etti. Köy meydanında kesilen 120 küçükbaş hayvanın etleri, zengin-fakir ayrımı yapılmadan tüm hanelere eşit şekilde dağıtıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyünde yaşayanlar, bir asırdır sürdürdükleri toplu kurban kesim geleneğini, bu Kurban Bayramı'nda da devam ettirdi. Köy meydanında kesilen 120 kurbanlığın etleri toplanarak tüm hanelere eşit şekilde dağıtıldı.

Yüksekova ilçesine bağlı, 265 hane ve yaklaşık 1500 nüfusun yaşadığı Kısıklı köyünde vatandaşlar, yıllardır sürdürdükleri gelenek kapsamında kurbanlıklarını belirlenen alanda birlikte kesti. Kesilen hayvanların etleri köy meydanında toplanıp pay edilerek, köyde yaşayan herkese eşit şekilde dağıtıldı. Köyde sürdürülen bu gelenek, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu da yaşatıyor

Köylülerden Halis Alan, dayanışma geleneğini yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu geleneğimizi yaklaşık bir asırdır sürdürüyoruz. Kurban kesen, kesmeyen bu paylaşımdan yararlanıyor. Atalarımızdan kalan bu dayanışmayı bugün de devam ettiriyoruz. Bu bayramda yaklaşık 120 küçükbaş hayvan kesildi. Kesilen kurbanlıkların etlerini eşit şekilde ayırıp tüm hanelere dağıttık. Zengin-fakir ayrımı yapmadan herkese eşit et veriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
'Affetmem' dediği Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yarın kurultay kararı al, siyaseti bırakırım

"Affetmem" dediği isimden çağrı geldi: Yaparsan siyaseti bırakırım
Kurbanlık hayvana vicdanları sızlatan muamele! Görenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi

Vicdana sığmayan görüntü! İzleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram namazında Acun Ilıcalı da eşlik etti

Erdoğan gazetecilere simit ikram ederken kameraya yansıdı
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar

Bayram sabahı ses getiren görüntü
Dorukhan Büyükışık dosyasında beyanlar birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması

Dosyada ifadeler birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

Bakan Gürlek'ten Fenerbahçe talimatı! Dosya yıllar sonra raftan iniyor