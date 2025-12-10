Haberler

Kırşehir'de düzenlenen "Çevresel Sürdürülebilirlik ve Öğrenci Katılımı Çalıştayı" başladı

Kırşehir'de düzenlenen 'Çevresel Sürdürülebilirlik ve Öğrenci Katılımı Çalıştayı' başladı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay, çevresel sürdürülebilirlik ve öğrenci katılımını artırmayı hedefliyor. Türkiye'nin 20 farklı üniversitesinden temsilcilerin katıldığı etkinlikte, çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları ve sıfır atık politikaları üzerine sunumlar yapılacak.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Bağlamında Çevresel Sürdürülebilirlik ve Öğrenci Katılımı Çalıştayı" başladı.

Ankara, İstanbul, Burdur, Bitlis, Çankırı, Kocaeli, Gaziantep, Iğdır, Nevşehir, Kayseri ve Van'daki 20 üniversiteden temsilcilerin katıldığı çalıştayın açılış töreni KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Açılışta konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, çalıştayı, çevresel farkındalığı artırmak, geleceğe dönük sürdürülebilir ortak bir vizyon geliştirmek ve öğrencilerin bu süreçlerdeki rolünü güçlendirmek için yaptıklarını söyledi.

Dönüşümün temel taşı olarak kalite güvencesini gördüklerini, bunun bürokratik bir zorunluluğun ötesinde kurum kültürünün merkezine yerleşmesi gereken zihinsel bir dönüşüm olduğunu belirten Karahocagil, kalite güvencesinin şeffaf, katılımcı, sürekli gelişimi önceleyen, çevresel duyarlılığı güçlü, sürdürülebilir bir ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi.

Çalıştay ile farkındalık sağlanacağını vurgulayan Karahocagil, şunları kaydetti:

"Dünyanın karşı karşıya kaldığı felaket boyutuna varan ekolojik krizler, hepimize daha yaşanabilir bir çevre, daha sürdürülebilir bir gelecek için önemli sorumluluklar yüklemektedir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri, özellikle nitelikli eğitim, iklim eylemi ve hedefler için ortaklıklar, yüksek öğretim kurumlarının bu sürecin kilit aktörleri olduğunu açıkça göstermektedir. Üniversiteler, araştırma kapasitesi, yenilikçi gücü, toplumsal liderlik rolü ile çevresel sürdürülebilir mücadelesinin en ön saflarında yer almak zorundadır. Çünkü artık çevresel sürdürülebilirlik bir sorumluluk değil, bir mecburiyettir. Bu bağlamda öğrencilerin katılımı kalite çalışmalarında olduğu gibi çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarında da en değerli unsurlarından birisidir."

KAEÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlkay Açıkgöz Erkaya da üniversitelerde çevresel sürdürülebilirliğin bir kültür haline gelmesine katkı sunarak, kalite sistemleriyle çevre yönetimini bütünleştirmeyi ve bu süreçte öğrencilerin aktif katılımını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Gün boyu devam edecek çalıştayda, çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları, öğrencilerin çevre yönetimi süreçlerine katkıları, sıfır atık politikaları ve çeşitli projeler üzerine sunumlar yapılacak.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
