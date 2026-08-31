YÖK'ten üniversitelere 'Terörsüz Türkiye' çağrısı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), üniversitelerden 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi.

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 27 Ağustos 2026 tarihli toplantısında 'Terörsüz Türkiye' süreci ele alındı. Toplantıda, üniversitelerin bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimleriyle sürece katkı sunmasının önemine dikkat çekildi. Toplantı sonrasında Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda, üniversitelerin eğitim ve öğretim, bilimsel yayın ve araştırma misyonlarının yanı sıra topluma katkı hizmetleriyle ortak değerlerin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesinde önemli kurumlar olduğu belirtildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi coğrafyamızı geleceğe taşıyacak eğitim ve öğretim, tarih, kültür ve değerlerimiz hepimizin üzerinde uzlaşacağı ortak paydamızdır. Bu çerçevede, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla, farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınması, akademik araştırma ve çalışmaların yürütülmesi, panel, konferans ve çalıştayların düzenlenmesi ve ortaya konulacak bilimsel değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması sürece önemli katkı sağlayacaktır. 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ülkemizin geleceği, toplumsal huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi, milli birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi bakımından taşıdığı önem göz önünde bulundurularak, üniversitelerimizin kendi akademik imkan, birikim ve öncelikleri doğrultusunda bu sürece bilimsel ve akademik çalışmalarla katkı sunmaları hususunda gereğini önemle rica ederim."

'ACIYI MERHEME DÖNÜŞTÜREN BİR MİLLETİN EVLATLARIYIZ'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, konuya ilişkin yazılı değerlendirmesinde, Türkiye'nin terör nedeniyle geçmişte büyük acılar yaşadığına işaret ederek, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ülkenin geleceği ve gençler için büyük önem taşıdığını belirtti. Özvar, "Biz acıyı merheme dönüştüren bir milletin evlatlarıyız. Yaşadığımız acıları ancak güzel bir geleceği hep birlikte inşa ederek dindirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

'Terörsüz Türkiye' hedefinin ülkenin sahip olduğu potansiyeli harekete geçireceğini vurgulayan Özvar, "'Terörsüz Türkiye', ülkemizin gücünün terörle ziyan olmaması, bütün imkan ve enerjisinin bilime, eğitime, üretime, kalkınmaya ve gençlerimizin geleceğine yönelmesi demektir. Ülkemizin geleceği aydınlıktır. Yarınlarımıza ve gençlerimize güveniyoruz" dedi.

'ÜNİVERSİTELERİMİZ KARDEŞLİK MEKANLARIDIR'

Üniversitelerin toplumsal huzurun ve kardeşliğin güçlendirilmesinde önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu ifade eden Özvar, üniversitelerin kardeşlik mekanı olduğuna dikkat çekti. YÖK Başkanı, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin dört bir yanından milyonlarca gencimiz üniversitelerimizde buluşuyor birlikte öğreniyor, araştırıyor, üretiyor ve hayata hazırlanıyor. Üniversitelerimiz farklılıkların zenginlik olduğu, gençlerimizin aynı sıralarda buluştuğu, aynı ülkenin geleceği için ürettiği ve birlikte yarınlara yürüdüğü kardeşlik mekanlarıdır."

Üniversitelere de bu süreçte önemli görevler düştüğünü vurgulayan Özvar, üniversitelerin süreci desteklemesinin ötesinde bilgiyle, bilimle, araştırmayla kalıcı toplumsal huzurun inşasına katkı sunmasının önemine işaret ederek, "Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşayabilmemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve vefayla anıyor, onların kıymetli ailelerine saygılarımızı, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırası daima milletimizin emaneti olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı