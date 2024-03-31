YSK Başkanı Yener: Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yayın yasağı kaldırıldı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi
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