Yüksek Sadakat ve Zeynep Bastık, Tekirdağ Kiraz Festivali'ni Renklendirdi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 59. Uluslararası Kiraz Festivali'nde Yüksek Sadakat ve Zeynep Bastık unutulmaz konserler verdi. Binlerce kişinin katıldığı festivalde, rock grubu Yüksek Sadakat ve pop müziğin yeni yıldızı Zeynep Bastık performanslarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı.

Yüksek Sadakat ve Zeynep Bastık Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne aldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl 59'uncusu düzenlenen "Uluslararası Kiraz Festivali" kapsamında Yüksek Sadakat ve Zeynep Bastık sahne aldı.

Festival coşkusunun doruğa çıktığı gecede ilk olarak sevilen rock grubu Yüksek Sadakat sahneye çıktı. Grup, hit şarkılarıyla alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konser boyunca izleyiciler eşlik ederken, telefon ışıklarıyla oluşturulan görsel şölen geceye renk kattı.

Yüksek Sadakat'in ardından sahneye çıkan Zeynep Bastık'ın, enerjik performansı ve sahne şovları dikkat çekti. Bastık, repertuarındaki hareketli parçalarla dinleyenleri coşturdu.

Süleymanpaşa sahil dolgu alanında kurulan konser alanı hınca hınç dolarken, vatandaşlar festivalin tadını doyasıya çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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