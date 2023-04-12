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Yüksek kesimlere yağan kar çobanlara zor anlar yaşattı

Yüksek kesimlere yağan kar çobanlara zor anlar yaşattı

Güncel Haberler

Yüksek kesimlere yağan kar çobanlara zor anlar yaşattıVAN Van'ın Çatak ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza bürünürken, bölgede hayvan otlatan çobanlar geri dönmek zorunda kaldı.

Yüksek kesimlere yağan kar çobanlara zor anlar yaşattı

VAN Van'ın Çatak ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza bürünürken, bölgede hayvan otlatan çobanlar geri dönmek zorunda kaldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son günlerde etkili olan sağanak, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte Çatak ilçesi sınırlarında bulunan yaklaşık 2 bin rakımlı yaylalarda yoğun kar yağışı oldu. Dağlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşınca çobanlar sürülerini mahalleye geri getirmek zorunda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çatak Van Güncel Haberler

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