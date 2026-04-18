İstinaf, Seçil Erzan'a Verilen Cezayı Bozdu

(İSTANBUL) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında tutuklu sanık Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası kararının bozulmasına hükmetti. Erzan, yeniden yargılanacak.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince, sanık Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası kararına ilişkin itirazları yerinde gördü.

Daire, ilk derece mahkemenin hüküm kurulurken birleşen dosya bilgilerine yer vermediğini ve bunun denetim güçlüğüne sebebiyet verdiğini belirtti. Erzan'ın yargılanması sırasında bazı usullerin uygulanmadığı belirtilerek, kararın bozularak yerel mahkemeye geri gönderilmesine hükmedildi.

Daire, bazı sanıklar hakkında verilen hapis cezası kararlarını da bazı usullerin uygulanmadığı gerekçesiyle bozarken, bir kısım sanıklar yönünde verilen kararları hukuka uygun buldu.

Davayı 1 Aralık 2025'te karara bağlayan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Seçil Erzan'ı 27 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik" ile "güveni kötüye kullanma" suçlarından toplam 102 yıl 4 ay hapis ile toplam 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırmıştı.

