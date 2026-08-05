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YAŞ kararları Resmi Gazete'de: Tatlıoğlu'nun görev süresi uzatıldı, Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı oldu

YAŞ kararları Resmi Gazete'de: Tatlıoğlu'nun görev süresi uzatıldı, Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı oldu
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Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatılırken, Orgeneral Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı. Ayrıca 19 general, 6 amiral ve 69 albay terfi etti.

(ANKARA) - Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatılırken, Orgeneral Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Yüksek Askeri Şura kapsamında alınan atama ve terfi kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi, 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl uzatıldı.

Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ise Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Kararlar kapsamında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında görev yapan 19 general, 6 amiral ve 69 albayın bir üst rütbeye terfi ettirilmesi kararlaştırıldı. Terfiler 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: ANKA
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