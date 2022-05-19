Yük Taşıyıcıları Federasyon Başkanı Uzun: "Tekel Oluşturan Kapitalist Anarşist Lojistik Firmaları Fiyatları Artırıyor"

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: ÜNAL AYDIN

Karayolu Yük Taşıyıcıları Federasyonu Başkanı Ahmet Uzun, taşımadan kaynaklı fiyat artışlarının 'kapitalist anarşistler' diye nitelendirdiği bazı lojistik firmalarının tekel oluşturması ve fiyatları yüksek tutmasından kaynaklandığını ileri sürdü. Bu durumun enflasyonu yüzde 10-15 dolayında artırdığını savunan Uzun, fiyat artışlarının önlenmesi için yük taşımacılığı yapan araçlara indirimli akaryakıt desteği verilmesi, yedek parça, amortisman giderlerinden vergi indirimi ile fiyat tarifesi ve plaka tahdidi getirilmesini önerdi.

Karayolu Yük Taşıyıcıları Federasyonu Başkanı Ahmet Uzun, lojistik sektörüyle ilgili yaşanan sıkıntıları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Uzun, şöyle konuştu:

MAZOTTA İNDİRİM: Mazot fiyatlarına yansıyan zamlar tabii ki enflasyona yansıyor. Dünya genelinde böyle olduğu için de itiraz etme şansımız yok. Ancak 2003 yılında hükümetimizin imzalamış olduğu Avrupa Birliği UEDD sistemi neticesinde de Avrupa Birliği'nin 12 ton yük taşımacılığı yapan araçlara indirimli akaryakıt desteği veriyor. Bunu yapabilirler.

VERGİ İNDİRİMİ: Gıda fiyatlarının düşmesi için yedek parça, amortisman giderlerinden de vergi indirimine gidebilirler. Bunun neticesinde de bizim maliyetlerimiz çok düşer. Zira bugün büyük araçlarımızın her 1 km'deki maliyeti 12 lira 73 kuruş.

FİYAT TARİFESİ: Fiyatları aşırı yükselmesinin önüne geçilmesi için de Ticaret Kanunu'nda var olan fiyat tarifesi ve plaka tahdidinin acil şekilde getirilmesi gerekiyor. Fiyat tarifesi getirilir, indirimli akaryakıt, yedek parçada, lastikte ÖTV indirimleri sağlanırsa en azından vatandaşımızın yemiş olduğu temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları çok çok aşağılara düşecektir."

Uzun, söz konusu indirim yapılması halinde yurttaşın tükettiği ürünlerdeki indirimleri domates üzerinden açıklayarak, "Domates fiyatları 25 liraysa 17-18 liraya düşer" dedi.

Uzun, hacmi yüksek ürünlerin aynı fiyata taşındığını ancak onların tezgahtaki fiyatının daha yüksek olduğunu "20 bin liraya domates gidiyor, ağır ürün olduğu için 20 ton ile gidiyor. Ama aynı hale marul da gidiyor ama marul da 6 tonla gidiyor. İşte biber veya marulun fiyatlarının çok çok yüksek olmasının nedeni bu. Yani o 6 ton geldiği için ucuza gitmiyor, o da 20 bin liraya gidiyor" diye açıkladı.

"KAPİTALİST ANARŞİSTLER SÖMÜRÜYOR"

Türkiye'deki 'kapitalist anarşistler' diye nitelendirdiği belli lojistik firmalarının taşıma fiyatlarında tekel oluşturduğunu savunan Uzun, 2015 yılında iktidarın bu firmalarla yaptığı toplantıda sektörde tekelleşmeye yol açan kararlar çıktığını kaydetti. Bu firmalara karşı federasyon çatısı altında bir şirket kurduklarını ve o firmalarla rekabet etmeye çalıştıklarını belirten Uzun, şunları belirtti:

"Bu kapitalist anarşist dediğimiz kişiler hem tüketicimizi hem üreticimizi hem de bizim taşıyıcı esnafımızı sömürmekteler. Karpuz, pancar sezonu dediğimiz yani bu ürünlerin taşınma esnasına geldiği dönemden bahsediyorum. Televizyon kanallarında 'Üretici domatesini tarlaya döktü, karpuzunu ineklere yedirdi' deniyor değil mi? Orada çiftçi para kazanmadığı için döküyor. Nedenini söyleyeyim. Nedeni aslında kapitalist anarşistler. Bugün Adana'dan nakliye fiyatı 2 bin liraysa Ankara'ya, çiftçinin mahsulü yetiştiği zaman fırsatçılık yapılıyor 10 bin liraya dönüyor. 10 bin lira dediğin zaman nakliyesine çiftçi diyor ki 'Ürettiğim karpuz 10 bin lira etmiyor ki, nakliyeyi karşılamıyor' diyor. Götürüyor ineklere yediriyor."

"ENFLASYONA ETKİSİ YÜZDE 10-15 VARDIR"

Bu durumun enflasyon üzerindeki etkisinin ilgili "Yüzde 10-15 vardır" diyen Uzun, şöyle devam etti:

"Bir tane firma sadece belge düzenlemeleri üzerinden 31 milyon 500 bin lira para çalıyor. Devletimiz neredeyse 29 harften fazla belgeler verdi. Burada usulsüzlük nedeniyle bir tane firma, ben bu firmanın ismini de yetkili makamlara verdim. 7 bin tane araca tanesi 6 bin 500 liradan yıllık kiraya vermiş, 31 milyon 500 bin liraya bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyorlar. Buna da kim göz yumuyorsa, Allah onları bildiği gibi yapsın."