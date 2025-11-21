Haberler

Kardeşi için yaptırdığı engelli asansöründen düşerek öldü

Kardeşi için yaptırdığı engelli asansöründen düşerek öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bedensel engelli kardeşi için yaptırdığı yük asansöründen düşen 67 yaşındaki kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Fatma Ekin, bedensel engelli kardeşi için apartmanın dış cephesine yaptırdığı yük asansöründen düşerek öldü.
  • Olay, İzmir'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi.
  • Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bedensel engelli kardeşi için apartmanın dış cephesine yaptırdığı yük asansöründen düşen kadın yaşamını yitirdi.

ENGELLİ KARDEŞİ İÇİN YAPTIRDIĞI ASANSÖRDEN DÜŞTÜ

Gümüşpala Mahallesi 7036 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 5. katında yaşayan Fatma Ekin (67), bedensel engelli kardeşinin merdivenden çıkmakta zorlanması nedeniyle binanın dış cephesine etrafı açık asansör düzeneği kurdurdu. Alışverişten dönen Ekin, asansörle evine çıkmak isterken 5. kattan dengesini kaybederek zemine düştü.

Kardeşi için yaptırdığı engelli asansöründen düşerek öldü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri Bakanlığı'na mesaj mı gönderdi?

Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri'ne mesaj mı gönderdi?
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Carpik sehirlesme, duzensizlik, dusunulmeden insa edilmis evler ... 20 yildir Singapurda yasiyorum... Apartmanlar genelde 10 ile 40 kat arasinda ... Ama engelli tekerlekli sandalyedeki biri, kendi evinden asagi inip yardimsiz (yada minimum yardimla, mesela otobuse binerken sofor inip yardim ediyor, orta kapi rampasini falan aciyor, ayrica otobusun ortasi tekerlekli sandalyli geldiginde bosaltilmak zorunda) markete alisverise herhangi bir yere gidebilecek sekilde heryerde engelli erisim rampalari var. Tum apartmanlarin asansorleri 2 tekerlekli sandalyenin rahatca girebilecegi kadar buyuk... kaldirimda giderken kaldirim birden bitmiyor... Ayrica Singapurda toprak yok, Turkiye de arazi genis, insanlar yine kic kica evlerde yasatiliyor...Umarim Turkiye de boyle olur dicem ama butun ulkeyi bastan insa etmek lazim... Boyle gelmis boyle gider gibi bir hal var... Cunku insanlarda belediyelerden yobeticilerden bole seyler isteyecegine sen Chplisin sen Akplisin deyip sadece kavga ediyorlar...

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSahin Sahin :

Cünkü bizde "secilen" kendisinde Hirsizlik yapma ve Rüsvet alma gibi yetkiler verildigini Zannediyor, Yillardir bu böyle gelmis ve böylede gidiyor. Zimmetine para gecirmeyen bir Politikaci gösteremezsiniz. Hepsi hirsiz

yanıt35
yanıt1
Haber YorumlarıCihans:

benimde anlamadiginm nokta deprem bolgesi ac imari maksimum 2 katli insanlara evlerini yapsin en azindan deprem riski en aza iner ama rant insandan daha onemli abnnunakilerden gelme miras turkiyede bir arazi alsan bir konteyner koyayim yada depren vs icin yer yapayim oda yasak yani cikin binada oturun ne haliniz varsa gorun rant bizim herseyimiz olmus devlet ve insan olayi sadece sozde

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıTom Jerry:

Birde singapur gibi ulkeler nasil bu hale geldi acaba bunlari da yaz. Bak afrikaya nasil o halde... Kanlarini emiyor zengin ulkeler, ve simdi o paralar, orada toprak yapiyor, itobus soforune hizmet ettiriyor,kaldirimi istedigi gibi yaptiriyor baba parasi kendi parasi degilki harcaaaa. Birde bu yonden bak. Hirsiz buyuk calinca medeni oluyor

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıTom Jerry:

Tabiki bizde hersey dogru gidiyor zaten demiyorum. Ama kiyas yaparken bakis acini genisleterek yap.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıMurat Kolukısa:

Gelbakalım asansörü yapan demirci soytarısı gel hesap vaktin geldi.allah gani gani rahmet eylesin.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.