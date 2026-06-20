Haberler

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden Türk Halk Müziği sanatçısı Paşmakçı için taziye mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Türk Halk Müziğinin değerli temsilcilerinden Yücel Paşmakçı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bağlama icracılığı, eğitmenliği, kurum yöneticiliği ve gerçekleştirdiği derleme çalışmalarıyla geleneksel müziğimizin korunmasına, geliştirilmesine ve gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkılar sunan Yücel Paşmakçı, Türk müzik kültürüne bıraktığı kıymetli mirasla daima saygı ve minnetle anılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes tişört giyerken Montella'nın maç kombini olay oldu

Bu hali olay oldu! Tepkiler çığ gibi
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten

63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Gözler yeni haftada! İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike

Yeni haftada altına yatırım yapanları bekleyen tehlike

Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!