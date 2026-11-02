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Yüceer, Yahya Kemal'i 68. yıl dönümünde andı; Eğitim-Bir-Sen'de görev Kaya'ya geçti

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Yüceer, Yahya Kemal'i 68. yıl dönümünde andı; Eğitim-Bir-Sen'de görev Kaya'ya geçti
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatının 68. yıl dönümü için mesaj yayımladı; Beyatlı'nın edebiyata ve Tekirdağ'a bıraktığı mirası vurguladı. Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şubesi genel kurulunda Ferruh Topuz görevi Bülent Kaya'ya devretti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, şair ve eski Tekirdağ Milletvekili Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatının 68. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüceer, mesajında, Yahya Kemal Beyatlı'nın Türk edebiyatında önemli izler bıraktığını belirtti.

Beyatlı'nın Tekirdağ'ın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayan Yüceer, şunları kaydetti:

"Kültürel mirasımızın zenginliğini dizelerinde yaşatan, 'Üç Kemaller Diyarı' Tekirdağ'ımızın değerlerinden, Türk edebiyatının usta şairi ve eski Tekirdağ Milletvekilimiz Yahya Kemal Beyatlı'yı, vefatının 68. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Kaleme aldığı ölümsüz eserleriyle edebiyatımızda derin izler bırakan Yahya Kemal'in kıymetli mirası, nesiller boyunca yaşamaya devam edecektir."

Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şubesinde görev değişimi

Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurula Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Avni Yeniay da katıldı.

Genel kurulda, emekliye ayrılan Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Ferruh Topuz görevini Bülent Kaya'ya devretti.

Açıklamada, Topuz'a sendikal faaliyetlere sunduğu hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür edilerek, görevi devralan Kaya'ya başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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