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Kuzey Kore askerlerinin, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır hattı olan Askeri Sınır Çizgisi'ni (MDL) son 4 ayda 90 kez geçtiği öne sürüldü.

The Korea Herald gazetesinin haberinde, ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP) Milletvekili Yu Yong-weon'un, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) bilgilerine dayanarak yaptığı açıklamasına yer verildi.

Yu, Kuzey Kore askerlerinin ekimde 30 ve bu ay ise 10 kez MDL'yi geçtiğini belirtirken, Kuzey Kore askerlerinin ağustos ayından itibaren sınır hattı geçişlerinin toplamda 90'a ulaştığı kaydedildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 21 Eylül'de Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) Güney Kore askerlerinin arama çalışması sırasında meydana gelen patlamada 3 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Kuzey Kore, patlamanın sorumluluğunu reddederek, askerlerine ateş açılması halinde "derhal ve acımasız" şekilde karşılık vereceğini belirtmişti.

Kaynak: AA