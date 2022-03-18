YTB-UMED'in ortaklığında, "Medya Akademisi Programı"nın sertifika töreni yapıldı

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliğinde Türkiye'de iletişim alanında eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen Medya Akademisi Programı'nın sertifika töreni gerçekleştirildi.

YTB'nin Hamamönü Ofisi'nde yapılan törene, YTB Başkanı Abdullah Eren, UMED Başkanı Aslan Değirmenci ve sertifikayı almaya hak kazanan öğrenciler katıldı.

Eren, burada yaptığı konuşmada, YTB'nin Hamamönü Ofisi'nde çok farklı etkinlikler yapıldığını ve Ankara'da 2 bin 200'den fazla öğrencinin bulunduğunu söyledi.

7 gün 24 saat ofislerinin açık olduğunu dile getiren Eren, YTB'nin Türkiye'nin diasporası olduğunu ifade etti.

Eren, "YTB, 12 yıllık ömründe çok büyük işler yaptı." diyerek, Türkiye sınırları dışında olup kalbi Türkiye ile atan birçok topluluğun ve halkların yer aldığını aktardı.

Filipinler'den Moro'ya birçok farklı coğrafyada akraba topluluğunun olduğunu aktaran Eren, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) kalkınma yardımlarının bu coğrafyalara kadar yapıldığını söyledi.

Eren, Türkiye'nin farklı kurumlarla dünyanın farklı coğrafyalarında bulunduğunu ve farklı projelerle çalışmalar yaptığını vurgulayarak, YTB'nin Türkiye burslarıyla 16 bin öğrencinin Türkiye'de eğitim aldığını ve bu öğrencilerle gönül birlikteliği kurduğunu kaydetti.

Eren'in konuşmasının ardından öğrencilere sertifikaları dağıtıldı.

Program kapsamında, 5 hafta süren eğitimleri tamamlayan 53 öğrenciye sertifikaları verildi.