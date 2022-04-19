YTB, Türkiye burslarıyla Ankara'da okuyan öğrenci ve ailelerine iftar verdi

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye burslarıyla Ankara'da okuyan uluslararası öğrenciler ve ailelerine iftar verdi.

Öğrenciler ve aileleri, Türkiye Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nde düzenlenen iftar öncesi ok attı, çeşitli aktivitelere katıldı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, burada yaptığı konuşmada, öğrenci ve aileleriyle bir araya geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

YTB olarak büyük bir aile olduklarını belirten Eren, "YTB'nin çok farklı ülkelerde farklı alanlarda hizmetleri var. Yurt dışında yaşan Türk vatandaşlarına yönelik hizmetler yürütüyoruz. Soydaş ve akraba topluluklarımızın bulunduğu ülkelerde hizmetler yürütüyoruz." dedi.

Uluslararası öğrencilere "Türkiye ikinci eviniz" mesajını veren Eren, şunları kaydetti:

"İnşallah başarılı şekilde bölümlerinizi bitirdikten sonra ülkelerinize döneceksiniz. Ülkelerinize dönüp güzel işlerde çalışmaya başladığınız zaman Türkiye ile bağınızı her zaman koruyacaksınız. Sizler Türkiye'nin birer gönüllü elçisi olacaksınız. İnşallah bizler de sizleri her zaman hayırla yad edeceğiz."

İftar programına Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Başkan Vekili Abdulhadi Turus ve diğer ilgililer katıldı.