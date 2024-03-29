YTB tarafından düzenlenen Kıbrıs İlahileri konseri büyük ilgi gördü

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) organize ettiği "Kıbrıs'ın Gönül Dili: Kıbrıs İlahileri" konseri Lefkoşa'da yapıldı.

YTB'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kültürel mirasın önemli parçası olan Kıbrıs ilahilerini Ahmet Özhan ve ekibi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserde yorumladı.

Konsere KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, YTB Başkanı Abdullah Eren'in yanı sıra çok sayıda dinleyici katılım sağladı.

Hakan Alvan'ın, Kıbrıs'ta yaşamış mutasavvıf ve şairlerin eserlerini YTB'nin desteğiyle derleyerek "Kıbrıs'ın Gönül Dili: Kıbrıs İlahileri" adını verdiği kitapta mutasavvıf ve şairlerin biyografileri, eserleri, eserlerin notaları yer alıyor.