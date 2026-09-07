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YTB'nin "Türk Dünyası Yükseköğretiminde Ortaklık Programı" başladı

YTB'nin 'Türk Dünyası Yükseköğretiminde Ortaklık Programı' başladı
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) "dilde, fikirde, işte birlik" şiarıyla hayata geçirilen Türk Dünyası Yükseköğretiminde Ortaklık Programı (ORTAK) başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) "dilde, fikirde, işte birlik" şiarıyla hayata geçirilen Türk Dünyası Yükseköğretiminde Ortaklık Programı (ORTAK) başladı.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Macaristan'dan rektör, rektör yardımcısı, daire başkanı, akademisyen ve uzmanların katılımıyla 7-11 Eylül'de gerçekleştirilecek programın açılış etkinliği YTB'de düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus, AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye-Özbekistan Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile ORTAK Programı Akademik Koordinatörü ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin programın açılış konuşmalarını yaptı.

Milletvekili Mesten, konuşmasında, Türk-İslam coğrafyasında büyük alimler yetiştiğini vurgulayarak, Harezmi, İbn-i Sina, Uluğ Bey ve Farabi'yi örnek gösterdi.

Türkistan'dan Anadolu'ya gelen büyük alimlerin izinden gitmeye devam ettiklerinin altını çizen Mesten, eğitim alanında yapılacak işbirliklerinin desteklenmesinin bir geleneğin sürdürülmesinde önem arz ettiğini anlattı.

Mesten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesindeki Türk Devri vizyonuna işaret ederek, yakın kardeşlik ve tarihi köklerden alınan gücün halklara ve akademi dünyasına yansımasının verimli olacağını belirtti.

Türk dünyasında birlik

Turus da TDT'nin kurulmasıyla ortak kurum, eğitim, altyapı ve politikaların oluştuğuna dikkati çekerek, Kırım'da Türkçülük ve yenileşme hareketinin öncü isimleri arasında yer alan eğitimci, düşünür ve yazar İsmail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde, işte birlik" sözlerinin ete kemiğe bürünmesi için çalıştıklarını söyledi.

Birlikte hareket etmek adına programın adını "ORTAK" olarak belirlediklerini dile getiren Turus, artık ortak söylemlerin ve ortak Türk alfabesinin oluşturulduğuna işaret etti.

Turus, akademinin Türk dünyası için verdiği mücadelenin en önemli ortağı olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, dünyanın içinde bulunduğu karanlığın aşılmasında TDT'nin ve yetiştirilen merhametli insanların büyük etkisi olacağından bahsetti.

Gönüllerdeki birliğin eyleme dönüşümü

Şeker de Türk dünyasında ortak iş yapmanın sabır ve özveri gerektirdiğini belirterek, beşeri sermayenin ortaklaşarak üretilmesi gerektiğine işaret etti.

Daha çok üretmek için gayret, cesaret ve bilgi birlikteliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Şeker, YTB'ye ve bu konuda emeği geçen tüm ortaklara şükranlarını sundu.

Erçetin de Türk dünyasının güçlü tarihi bağlarına dikkati çekerek, ORTAK programının "gönüllerdeki birliği bir duygudan eyleme dönüştürme iradesi" olduğunu kaydetti.

Etkinliğe Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Ramazan Erdağ, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Şuay Nilhan Açıkalın ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Tutar dinleyici olarak katıldı.

ORTAK programı

YTB tarafından hayata geçirilen ORTAK programı Türk dünyasına yönelik "dilde, fikirde, işte birlik" ilkesini temel alıyor.

Rektör, rektör yardımcısı, daire başkanı, akademisyen ve uzmanların yer alacağı Türk Dünyası Yükseköğretiminde Ortaklık Programı, 7-11 Eylül'de Ankara'da düzenleniyor.

Programda, ülkeler arasındaki işbirliğinin yanı sıra eğitimde teknolojik ve akademik ortaklıklar hususu ele alınacak, ülkeler arasındaki bağların ve iştiraki çalışmaların geliştirilmesine katkıda bulunulacak.

Kaynak: AA
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