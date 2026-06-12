KATİP programı başvuruları başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yabancı Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) programına başvurular başladı.

YTB'den alınan bilgiye göre, ülkelerinde etkin olarak görev alabilecek yabancı uyruklu kamu görevlisi, araştırmacı ve akademisyenlerin Türkçe dil eğitimi almasına yönelik kurum tarafından 2014'te başlatılan bir burs programı olan KATİP kapsamında, 2025 itibarıyla 83 farklı ülkeden toplam 230 kamu görevlisi ve akademisyen Türkiye'de misafir edildi.

Program süresince katılımcılar, 8 ay boyunca hem Türkçe dil eğitimi alıyor hem de Türkiye'nin kamu kurumlarını yakından tanıma imkanı buldu.

Bunun yanı sıra program katılımcıları, çeşitli saha ziyaretleri ve tematik etkinlikler aracılığıyla Türkiye'nin kurumsal birikimine doğrudan tanıklık ediyor, Türkiye'nin kültürel çeşitliliği ve kamu yönetimi tecrübesi, katılımcılarla paylaşılarak güçlü ve sürdürülebilir bir etkileşim ortamı tesis ediliyor.

Katılımcılar, programı tamamlayarak ülkelerine döndüklerinde edindikleri bilgi ve deneyimi yalnızca kendi mesleki gelişimlerinde değil, aynı zamanda ülkeleri ile Türkiye arasındaki resmi ilişkilerin güçlendirilmesinde de etkin şekilde değerlendiriyor.

KATİP mezunları bulundukları ülkelerde üstlendikleri görevler vesilesiyle diplomatik ve akademik temaslarını sürdürmekte, eğitim ve kültür alanlarında hayata geçirilen çok sayıda somut işbirliği girişimine katkı sağlıyor.

KATİP 2025-2026 eğitim döneminde 15 ülkeden 18 katılımcı programda yer alıyor.

2026-2027 dönem başvuruları

2026-2027 Dönem Başvuruları, 1 Temmuz'da sonra erecek.

Adaylar, (https://katip.ytb.gov.tr/) sitesi üzerinden program detayına ve katılımcılardan istenen özelliklere ulaşabilecek.

Adaylar, Türkiye Bursları Başvuru Sistemi üzerinden (https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/) başvurularını çevrim içi yapabilecek.