Haberler

YTB Başkanı Turus, "Memleket Yolu" aracını Ankara'dan uğurladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Avrupa’daki Türk vatandaşlarıyla buluşmak üzere Ankara’dan yola çıkan ‘Memleket Yolu’ aracını uğurladı. Araç, güzergah boyunca vatandaşlara eşlik edecek, anılar kayıt altına alınacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşmak üzere Ankara'dan yola çıkan "Memleket Yolu" aracını uğurladı.

Turus, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bu yaz Avrupa'dan ana vatana uzanan memleket yolunun her anında vatandaşlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

1960'larda yapılan iş gücü anlaşmalarıyla yurt dışında çalışmaya başlayan vatandaşların Türkiye ile bağını koparmadan her yaz memleketlerine doğru yola çıktığına işaret eden Turus, "Yıllar içinde araçlar, yollar ve kuşaklar değişti. Memlekete kavuşmanın heyecanı ise hep aynı kaldı. Vatandaşlarımız bu yolculuğa çok güzel bir isim verdi, memleket yolu." dedi.

Turus, YTB'nin kurulduğu günden beri bu yolculukta vatandaşların yanında olduğuna dikkati çekerek, "Yıllardır sınır kapılarımızda kendilerini karşılıyor, Türkiye'ye attıkları ilk adımda onlarla buluşuyoruz. Bu yıl ise yolun daha başından itibaren yanlarında olacağız." diye konuştu.

Memleket Yolu aracıyla güzergah boyunca vatandaşlara eşlik edeceklerini söyleyen Turus, "Mola noktalarında aracımızın etrafında buluşacak, 40 yıl hatrı olan bir kahve eşliğinde biraz dinlenecek, biraz sohbet edeceğiz. Bu yolda biriken hikayeleri, ailelerin yaşadığı güzel anları ve kuşaktan kuşağa aktarılan yolculukları kayıt altına alarak sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Turus, Memleket Yolu aracını Avrupa'daki vatandaşlarla buluşmak üzere Ankara'dan uğurladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Can Efesoy
Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı

Mahkemeden karar çıktı! İşte 123 vatandaşımızın canının bedeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Silahla vurdukları adamı darbederek öldürdüler: Cinayet anı kamerada

Vurdukları yetmedi, döve döve öldürdüler
Fenerbahçe'den ayrılan Dyshawn Pierre, ezeli rakibe imza attı

Transferlere yetişilmiyor! Bu kez de Fener'den ayrılıp G.Saray'a gitti
Senegal'de kriz patlak verdi: O olduğu sürece milli takıma gelmem

Galatasaray'ın da gündemindeki yıldız isim, koca ülkede kaos çıkardı
Kaybolan ineğini ararken sürprizlerin en güzeliyle karşılaştı

Kaybolan ineğini ararken sürprizlerin en güzeliyle karşılaştı

Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Milli futbolculardan Hacıosmanoğlu'na rest!
İlaçlanan ağaçtan topladığı kirazdan yedikten sonra fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

Ağaçtan toplayıp yediği meyve, sonu oldu! Eşi de yaşam savaşı veriyor