YTB, Gurbetçilerin Sorunlarına Çözüm Arıyor

YURT DIŞI Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yaşadıkları sorunları gidermek için çalıştıklarını belirterek, "Yurt dışındaki her bir vatandaşımızın gerek bu sıla yolunda gerek yurt dışında yaşadıkları bölgelerde ve Türkiye'de yaşadıkları sorunları nasıl giderebiliriz, birlikte nasıl bu sorunlarla ilgili çözümlere odaklanabiliriz, diye çalışmalar yapıyoruz dedi.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Avrupa'da çalıştıkları ülkelerden tatillerini geçirmek üzere gelişleri devam eden gurbetçilerle Kapıkule Sınır Kapısı'nda buluştu. Türk vatandaşlarla sohbet eden Turus, aynı zamanda yaşadıkları sorunları da dinledi. Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Abdulhadi Turus, Kapıkule'de gurbetçi vatandaşların sevincine ortak olduklarını söyledi. Turus, "Çok uzun meşakkatli bir yolculuktan geldikleri halde, gerçekten vatanı görmek, vatana o hasretin getirdiği sevinci görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Burada biz hem Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak hem İçişleri Bakanlığı olarak hem de Ticaret Bakanlığı olarak, gümrüğün yaptığı çalışmalar, emniyetin yaptığı çalışmalar, bizim karşılama çalışmalarımız, şunu gösteriyor ki artık yurt dışındaki vatandaşlarımıza hizmet babında Türkiye Cumhuriyeti her alanda çalışmalarını devam ettiriyor. Gelenlerle istişare ettiğimiz zaman da geçişlerin çok kolay olduğunu, güvenli geçişler sağlandığını görüyoruz. Biz de vatandaşlarımıza ikramlarda bulunuyoruz diye konuştu.

'GİRİŞ ÇIKIŞLAR HER YIL BİRAZ DAHA ARTIYOR'

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların, ana vatana giriş ve çıkışta sınır kapılarında huzurlu şekilde vakit geçirmeleri için çalıştıklarını söyleyen Abdulhadi Turus, "Tabii takdir edersiniz ki uzun bir yolculuk. Çocuklu olanlar var, yaşlılarla birlikte gelenler var. Onları girerken nasıl mutlu edebiliriz? Yani bu vatana girerken mutlu edip huzurlu bir şekilde tekrar uğurlayabilecek bir sistematik oluşturduk. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'ye katma değerlerini bugün bu şartlarda anlattığımızda herhalde sabaha kadar konuşmamız gerekir. Ama şunu söylemem gerekiyor, 1961'den bugüne ve Türkiye'de olan aidiyetleri hiçbir zaman azalmamış, aksine artmış. Her yıl sadece Kapıkule'deki giriş çıkış istatistiklerine baktığımız zaman, vatana giriş çıkışlar her yıl biraz daha artıyor. Biz de Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak yurt dışındaki her bir vatandaşımızın gerek bu sıla yolunda gerek yurt dışında yaşadıkları bölgelerde ve Türkiye'de yaşadıkları sorunları nasıl giderebiliriz, birlikte nasıl bu sorunlarla ilgili çözümlere odaklanabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Özellikle gençlerimizin eğitim, kültür ve özellikle dil bilimi, Türkçe altyapısı, Türk kültürü altyapısında nasıl projeler yaparız, ne tür projeleri daha geliştirebiliriz, özellikle gençlerle birlikte yapıyoruz ifadelerini kullandı.

'DİASPORAMIZIN GELİŞMESİ, TÜRKİYE'NİN GELİŞMESİYLE AYNI DOĞRULTUDA'

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla her alanda çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Turus, "Tabii gençlerin Türkiye'ye gençlik hareketlilik programlarını destekliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte Türkiye'deki kamplara yurt dışındaki vatandaşlarımızı getiriyoruz. Tematik kamplar yapıyoruz. Bursluluk programları oluşturuyoruz. Özellikle hukuk konusunda ve tabii Avrupa'da yükselen ırkçılığa karşı birlikte nasıl hareket edebiliriz? Oradaki haklarını nasıl birlikte koruyabiliriz diye farkındalık programları yapıyoruz. Biz şunu biliyoruz; dış politikamızın ana eksenlerinden biri olan diasporamızın gelişmesi demek Türkiye'nin gelişmesiyle aynı doğrultuda. O yüzden biz de yurt dışındaki vatandaşlarımıza her alanda çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Kapıkule'deki bu karşılama, döndükleri zaman da uğurlamayı en iyi şekilde yapmak için Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak buradayız. İnşallah sağ salim gidip, sağ salim tekrar yaşadıkları ülkelere geri dönerler dedi.

'YOLCULUĞUN SONU GÜZEL OLDU'

Almanya'dan gelen Niyazi Demirel, Türkiye'ye ulaştıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Yıllık izin için geldik. Türkiye'ye ulaştığımız için çok mutlu ve heyecanlıyız. Yollar çok kalabalıktı. Sonucu güzel oldu, vatanımıza ulaştık. Hem ailemizi ziyaret edeceğiz hem tatil yapacağız, büyüklerimizi ziyaret edeceğiz diye konuştu.

TÜRKİYE'YE ÖZEL PLAKA YAPTIRDI

Almanya'nın Stuttgart şehrinden gelen Gürsel Dinç de plakasını Türkiye'ye özel yaptırdığını söyledi. Dinç, "Vatan hasreti ağır bastı, dolayısıyla sabrımız tükendi ve çıktık geldik. Çok mutluyum. Plakam biraz özel. Gümüşhaneli olduğumu için 29, İstanbul'da yaşadığım için de 34 yaptırdım, başına da TÜRK yazdırdım. Vatanımıza geldiğimiz için çok heyecanlıyız. 1 ayı dolu dolu geçireceğiz ifadelerini kullandı.

Haber - Kamera: Umut IŞIK – Batuhan SEVER / EDİRNE,