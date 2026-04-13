YTB Başkanı Turus: "Batı Trakya Türkleri için meşru olan yalnızca kendi hür iradeleriyle seçtikleri müftülerdir"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, müftülük makamının Batı Trakya Türk toplumunun manevi kimliğinin ve toplumsal birliğinin temel taşı olduğunu belirterek, "Bu makama yönelik her türlü müdahale, halkın iradesini zedelemekte ve toplumsal huzura zarar vermektedir." dedi.

Turus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin, "Batı Trakya Türklerinin iradesi yok sayılamaz" başlıklı açıklama yaptı.

"Batı Trakya'da son dönemde yaşanan gelişmeler, soydaşlarımızın en temel haklarından biri olan kendi dini liderlerini seçme hürriyetinin Yunanistan makamları tarafından bir kez daha hedef alındığını açıkça göstermektedir." ifadelerini kullanan Turus, Rodop ve İskeçe'de Türk azınlığın iradesi yok sayılarak "tayinli müftü" sürecinin başlatılmasının, demokratik değerler ve uluslararası hukukla bağdaşmayan bir dayatma olduğunu kaydetti.

Turus, "Müftülük makamı, Batı Trakya Türk toplumunun manevi kimliğinin ve toplumsal birliğinin temel taşıdır. Bu makama yönelik her türlü müdahale, halkın iradesini zedelemekte ve toplumsal huzura zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği üyesi bir hukuk devleti olduğunu ifade eden Yunanistan'ın, vatandaşlarının dini özerkliğine ve seçim iradesine koşulsuz saygı göstermesi gerektiğini belirten Turus, şunları aktardı:

"Söz konusu atamalar, Lozan Barış Antlaşması ile güvence altına alınan azınlık haklarının açık bir ihlali niteliğindedir. 'Seçim' görünümü altında yürütülen bu süreçlerin halk nezdinde hiçbir meşruiyeti bulunmamaktadır. Batı Trakya Türkleri için meşru olan yalnızca kendi hür iradeleriyle seçtikleri müftülerdir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak, soydaşlarımızın kimliklerini, inançlarını ve temel haklarını koruma yönündeki haklı mücadelelerini her platformda desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."