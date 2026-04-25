YTB Başkanı Turus, "Bağlar Edebiyat, Düşünce ve Kültür Evi"nin açılışını yaptı

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da açılışını gerçekleştirdiği "Bağlar Edebiyat, Düşünce ve Kültür Evi"nin, Balkanlar'daki Türkçe edebiyat çalışmalarına süreklilik kazandıracağını belirterek, "Bu ofisin, yeni...

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da açılışını gerçekleştirdiği "Bağlar Edebiyat, Düşünce ve Kültür Evi"nin, Balkanlar'daki Türkçe edebiyat çalışmalarına süreklilik kazandıracağını belirterek, "Bu ofisin, yeni yazarların elinden tutacağına ve edebiyatımızın uluslararası sahadaki gücüne eşsiz bir ivme katacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Saraybosna'da Morica Han'da düzenlenen açılış programında konuşan Turus, Balkanlar'ın yalnızca bir geçiş hattı değil, aynı zamanda ortak bir hafıza mekanı olduğunu söyledi.

Balkanlar'da Türkçenin asırlardır süregelen bir medeniyet şarkısı olduğunu belirten Turus, Yahya Kemal Beyatlı, Süreyya Yusuf ve Hasan Mercan gibi isimlerin izinden giden yeni nesillerin yetişmesinin önemine dikkati çekti.

Turus, YTB himayesinde 2022'den bu yana yayımlanan Bağlar dergisinin 13. sayıya ulaştığını ve Balkanlar'da Türkçenin önemli yayınlarından biri haline geldiğini kaydetti.

"Sahneden Sinemaya Balkanlar'ın Hafızası" başlıklı yeni sayıyla sanatın bölgedeki serüveninin ele alındığını aktaran Turus, derginin 8 farklı ülkeden 80'e ulaşan yazar kadrosuyla büyüdüğünü ifade etti.

Bağlar Edebiyat, Düşünce ve Kültür Evi'nin okuma grupları, yazar-okur buluşmaları ve şiir etkinliklerine ev sahipliği yapacağını belirten Turus, "YTB olarak, bu yönde atılan her adımı, sarf edilen her fikri ve kalbi gayreti büyük bir hürmetle önemsiyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Turus, YTB'nin Soydaş Edebiyatı Destekleme Programı (SEDEP) kapsamında yeni eserlerin ortaya çıkmasını teşvik ettiğini belirterek, bu yıl odağın çocuk edebiyatına çevrildiğini söyledi.

Çocuk edebiyatının kültürel kimliğin inşasında önemli rol oynadığına işaret eden Turus, bu alandaki üretimin artırılmasını tarihi bir sorumluluk olarak gördüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Bağlar Edebiyat, Düşünce ve Kültür Evi ise bağların mühürlendiği yer, yepyeni edebi eserlerin yeşereceği bereketli bir ocak olacaktır. Tarihi Morica Han'ın sinesinde yaktığımız bu ateşin, Balkanlar'ın düşünce ve sanat hayatına kalıcı ve güçlü bir nefes getireceğine inancım tamdır. Burada en büyük emanet, siz kıymetli genç yazarlarımızdadır. Bu ocağa sahip çıkacak, onu kelimelerinizle, fikirlerinizle ve hayallerinizle yaşatacak olan sizlersiniz. Bu ofisin, yeni yazarların elinden tutacağına ve edebiyatımızın uluslararası sahadaki gücüne eşsiz bir ivme katacağına yürekten inanıyorum."

Turus, programları kapsamında 37. Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı kapsamında "Türkçe-Boşnakça Kardeş Öyküler" kitabının tanıtımını da gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor: Gündüz okullarda görevlendirilebilecekler

Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor! O yerlerde görevlendirilecekler
Micheal Olise sınırları zorlamaya devam ediyor! Bu kez de el hareketi çekti

Son yaptığıyla sabırları taşırdı

Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya gelen Okan Buruk, dua istedi

Kur'an kursu öğrencileriyle buluşan Okan Buruk, bakın ne istedi
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

New York'un Müslüman belediye başkanı haddini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Micheal Olise sınırları zorlamaya devam ediyor! Bu kez de el hareketi çekti

Son yaptığıyla sabırları taşırdı

Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Kayserispor taraftarı önünde ligde kalma umutlarını artırdı

Süper Lig'i karıştıran sonuç