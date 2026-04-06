Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, YTB'nin kuruluşunun 16. yılını kutladı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız, 16 yıldır ülkemizin gönül coğrafyasında yürüttüğü çalışmalarla önemli bir rol üstleniyor." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından, YTB'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Bugün YTB 16 yaşında. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklarımız ile Türkiye Burslusu öğrencilerimizle kurduğumuz bağları güçlendirmeye devam ediyoruz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız, 16 yıldır ülkemizin gönül coğrafyasında yürüttüğü çalışmalarla önemli bir rol üstleniyor. Bu sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Nice yıllara."