Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, YTB'nin kuruluşunun 16. yılını kutladı Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın 16. kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki çalışmaları ve yurt dışındaki Türklerle olan bağları güçlendirmeyi vurguladı.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından, YTB'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:
"Bugün YTB 16 yaşında. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklarımız ile Türkiye Burslusu öğrencilerimizle kurduğumuz bağları güçlendirmeye devam ediyoruz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız, 16 yıldır ülkemizin gönül coğrafyasında yürüttüğü çalışmalarla önemli bir rol üstleniyor. Bu sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Nice yıllara."