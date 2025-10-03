Haberler

YSK'dan CHP İstanbul Kongresi İçin Tarih Belirlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu, CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'nin 19 Ekim'de Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılmasına karar verdi.

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'nin 19 Ekim'de Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılmasına karar verdi.

Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, CHP İstanbul 39. Olağan Kongresi'nin 19 Ekim'de yapılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin YSK'dan görüş sordu.

YSK'nın kısa kararında, 2014 tarihli ilke kararı ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddelerine atıf yapılarak, kongreye ilişkin iş ve işlemlerin Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmesine hükmetti.

YSK'nın gerekçeli kararı daha sonra gönderilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Isparta'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.