Haberler

6 beldede yapılacak ara seçimler için oy pusulası sıralaması belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu, 7 Haziran'da yapılacak belde seçimleri için 27 siyasi partinin oy pusulasındaki yerlerini kura ile belirledi. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki altı beldede yapılacak seçimler için aday partileri ve sıra belirlemesi gerçekleştirildi.

YSK'nın aldığı karar doğrultusunda; belde statüsü kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde 7 Haziran Pazar günü belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi amacıyla ara seçim yapılacak. Bu kapsamda, seçime katılma yeterliliğine sahip 27 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekimi gerçekleştirildi.

'41 PARTİDEN 27'Sİ BAŞVURDU'

Kura çekimine YSK Başkanı Ahmet Yener, partilerin YSK temsilcileri ve YSK üyeleri katıldı. YSK Başkanı Yener, kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, belde seçimlerine 41 siyasi partinin 27'sinin başvurduğunu ifade ederek, "Yapılacak kuranın Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilere ve adaylara hayırlı olması diliyorum" diye konuştu.

PARTİLERİN SIRASI

Kura çekimine göre birleşik oy pusulasında sırayla (soldan sağa); Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi,Türkiye Komünist Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Merkez Sağ Parti yer aldı.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

