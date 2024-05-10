YSK Başkanı Ahmet Yener, Dünya Seçim Organları Birliği tarafından ödüle layık görüldü

Dünya Seçim Organları Birliği (A-WEB) Genel Sekreteri Seung Ryeol Kim, "En İyi Uygulamalar ve Girişimler" alanında ödüle layık görülen Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i makamında ziyaret etti.

Yener, ödül töreni öncesi nezaket ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Kim'i makamında ağırladı.

A-WEB'in 20 Mart'taki 12. Yönetim Kurulu toplantısında, YSK'nin "Türkiye'de Şeffaflık İçin En İyi Seçim Uygulamaları" sunumunun oy birliğiyle "En İyi Uygulamalar ve Girişimler" alanında ödüle layık görüldüğünü anımsatan Yener, ödül töreninin ekim ayında Kolombiya'da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Yener, yapılacak törende, 120 ülkenin seçim organlarının temsilcileriyle bir araya gelmeyi ve tecrübelerini aktarmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

YSK'nin uygulamaları diğer ülkelere tanıtılacak

A-WEB Genel Sekreteri Kim, YSK'nin, A-WEB'in kurucu üyelerinden olduğunu ve kuruluşun faaliyetlere aktif olarak katıldığını bildirdi.

YSK'nin diğer üyelerle seçim uygulamalarını paylaştığını aktaran Kim, A-WEB içerisinde YSK'nin çok önemli bir yerinin bulunduğunu belirterek, "YSK'nin Türkiye'de başlatmış olduğu seçim bilgilerini hem siyasi partilerle hem vatandaşlarla paylaşması çok güzel bir örnek teşkil etti ve en iyi uygulama oldu. Bu, diğer üyelerin de öğrenmesi ve ders çıkarması gereken bir konu." diye konuştu.

Kim, A-WEB tarafından diğer üye ülkelere Türkiye'nin uyguladığı seçim sisteminin tanıtılacağını kaydetti.