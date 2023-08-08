YPG'ye Suriye'de katılan Alman vatandaşı, Irak'taki PKK kamplarında etkisiz hale getirildi

Türk Güvenlik Güçleri tarafından düzenlenen hava harekatında, PKK/YPG'li teröristlerden biri olan Elefteria Hambi Kod Eva Maria Steiger'in Irak'taki PKK kamplarında etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Almanya doğumlu olan Steiger, 2018 yılında Suriye'de YPG'ye katılmıştı. Güvenlik uzmanları, bu durumun PKK/KCK ile PYD/YPG arasındaki organik bağı bir kez daha gösterdiğini belirtiyor.