YPG'ye Suriye'de katılan Alman vatandaşı, Irak'taki PKK kamplarında etkisiz hale getirildi
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Türk Güvenlik Güçleri tarafından düzenlenen hava harekatında, PKK/YPG'li teröristlerden biri olan Elefteria Hambi Kod Eva Maria Steiger'in Irak'taki PKK kamplarında etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Almanya doğumlu olan Steiger, 2018 yılında Suriye'de YPG'ye katılmıştı. Güvenlik uzmanları, bu durumun PKK/KCK ile PYD/YPG arasındaki organik bağı bir kez daha gösterdiğini belirtiyor.
Ypg'ye Suriye'de katılan Alman vatandaşı, Irak'taki PKK kamplarında etkisiz hale getirildi
ANKARA - Türk Güvenlik Güçlerince PKK Kamplarının bulunduğu Irak/Gare-Sedare alanına 25 Kasım 2019'da düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen PKK/ Ypg'li teröristlerden birinin Elefteria Hambi Kod Eva Maria Steiger olduğu ortaya çıktı.
1988 Almanya doğumlu olan Elefteria Hambi Kod Eva Maria Steiger'in 2018 yılında Suriye/Derik alanından Ypg'ye katıldığı öğrenildi.
Güvenlik uzmanları; YPG üniformalı fotoğrafları bulunan Elefteria Hambi Kod Eva Maria STEİGER'in YPG adına Suriye'de faaliyet gösterirken, PKK kamplarının bulunduğu Irak Gare alanında etkisiz hale gelmesini, PKK/KCK ile PYD/YPG arasındaki organik bağı bir kez daha ortaya koyduğuna işaret ediyorlar.